Соціальні виплати у Польщі: як школярам отримати 300 злотих від держави

Уряд Польщі планує запровадити нові правила у програмі підтримки навчання дітей "Добрий старт", більш відомої як "300+". Соціальну грошову допомогу школярі можуть отримати з липня 2018 року.

На одноразову виплату можуть претендувати й українські діти, які навчаються у школах Польщі. Тепер програмою керуватиме ZUS і кошти перераховуватимуться на банківський рахунок, а не безпосередньо батькам дітей. Можливості забрати 300 злотих готівкою в новому проєкті не передбачається.

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Що відомо про програму

Програмою "Добрий старт" наразі керує Міністерство сім'ї та соціальної політики Польщі. Проєкт передбачає одноразову грошову підтримку у розмірі 300 злотих для всіх учнів, які розпочинають навчальний рік. Рішення щодо надання допомоги не залежить від рівня доходу сім'ї.

Хто не може претендувати на допомогу

Подаватися на соціальну виплату від держави не можуть такі категорії населення Польщі:

дошкільнята;

студенти;

учні поліцеальних шкіл ;

; учні шкіл для дорослих;

старші 20 років.

Як подати заяву

Наразі заявку можна подати в режимі онлайн, через електронний банкінг, портал PUE ZUS або безпосередньо національною польською поштою.

Нові зміни у програмі передбачають повне оцифровування заявок, тобто реєстрація буде можлива винятково у режимі онлайн.