Правительство Польши планирует ввести новые правила в программе поддержки обучения детей "Добрый старт", более известной как "300+". Социальную помощь школьники могут получить с июля 2018 года.

На одноразовую выплату могут претендовать и украинские дети, которые учатся в школах Польши. Теперь программой будет руководить ZUS и средства будут перечисляться на банковский счет, а не напрямую родителям детей. Возможности забрать 300 злотых наличными в новом проекте не предвидится.

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Что известно о программе

Программой "Добрый старт" пока руководит Министерство семьи и социальной политики Польши. Проект предусматривает одноразовую денежную поддержку в размере 300 злотых для всех учащихся, которые начинают учебный год. Решение о предоставлении пособия не зависит от уровня дохода семьи.

Кто не может претендовать на помощь

Подаваться на социальную выплату от государства не могут такие категории населения Польши:

дошкольники;

студенты;

ученики полицеальних школ ;

; ученики школ для взрослых,

старше 20 лет.

Как подать заявку

Сейчас заявку можно подать в режиме онлайн, через электронный банкинг, портал PUE ZUS или непосредственно национальной польской почтой.

Новые изменения в программе предусматривают полною оцифровку заявок, то есть регистрация будет возможна исключительно в режиме онлайн.