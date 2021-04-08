Зараз у Польщі через карантинні обмеження заборонено працювати дитячим садкам. Але приватні дошкільні заклади все одно виставляють повні рахунки за свої послуги.

На це у фейсбуці скаржаться українки, які проживаються у Варшаві. Деякі з приватних дитсадків зобов'язують батьків платити навіть за харчування, що є нелогічним, адже діти перебувають вдома і не їдять у дитсадках.

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З розповідей батьків

Приватні дошкільні заклади наголошують на тому, що вони не мають дотацій від уряду, тому не можуть собі дозволити відмовлятися від оплати чи робити клієнтам знижки.

Одна з мам зазначила, що у договорі, який вона підписувала з підприємством, такі випадки не передбачені. Є лише перелік пунктів про те, за яких умов дитсадок може не працювати, і серед цих умов локдаун не зазначений. Жінка зауважила, що керівництво дитсадка категорично відмовляється вести розмови з батьками і йти їм на поступки.

Більшість приватних дитсадків у Варшаві не роблять знижок на час карантину / Фото Unsplash

Майже всі приватні дитсадки у Варшаві хочуть, аби батьки сплачували рахунки, як у часи до карантину. Але виставлення рахунків за харчування є рідкісною практикою. Більшість приватних дошкільних закладів не просять батьків платити за їжу, напої чи додаткові послуги.

Водночас деякі українки, чиї діти відвідують приватні дитсадки у Польщі, зазначили, що їм зробили невелику знижку. Середній розмір знижок становить 300 злотих.

Також одна з мам розповіла, що на початку карантину у дитсадку, який відвідувала її дитина, запропонували батькам платити стільки, скільки вони можуть. Жінка вирішила сплачувати 15 відсотків від суми договору.

У Польщі місячна вартість відвідування дитсадка в середньому становить 1500 злотих (близько 10 935 гривень).