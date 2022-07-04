Деякі види відходів слід утилізовувати особливим чином. І якщо не дотримуватися певних вимог, можна нарватися на штраф у 500 злотих. Мовиться про небезпечні відходи, зокрема батарейки, акумулятори, ліки, лампочки, побутову техніку, меблі та електроніку.

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Що робити зі сміттям у Польщі, для якого немає бака

Небезпечні та габаритні відходи можна здати до державних пунктів збору сміття (PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

Використані батарейки та акумулятори можна віддати в більшості відділень пошти, в школах та університетах, а також в адміністративних закладах і магазинах побутової техніки.

Протерміновані чи непотрібні ліки найкраще віднести до найближчої аптеки.

Побутову техніку та електроніку також можна здавати в магазинах побутової техніки, де її й купили.

Старі телевізори, телефони та іншу електроніку здають до мережі пунктів ElektroEko або ж замовляють безплатний вивіз, заповнивши відповідну анкету.

Дивани, ліжка, матраци, шафи та інші габаритні речі можна залишати біля смітника тільки в тому випадку, якщо ваш дім централізовано замовив вивіз такого сміття, в інших випадках його треба здавати до PSZOK-ів.

Усе, що не належить до габаритних та небезпечних відходів і не підходить у кольорові баки, слід викидати в сірі баки.

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