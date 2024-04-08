Зокрема, один з готелів у Техасі вже просить за номер 1325,56 доларів. Це – у 10 разів більше, аніж зазвичай.

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Загалом експерти наголошують, що у містах, звідки найкраще буде видно затемнення, ціни на проживання у готелях суттєво зросли. Ціни зросли щонайменше на 48% у порівнянні з квітнем 2023 року. В Airbnb вже підтвердили цю інформацію й наголосили, що у містах "на шляху" затемнення зафіксували 100% попит.

Фактично за лічені дні до сонячного затемнення зафіксували 90% бронювань. Зауважують, що кожне четверте бронювання у світі у ніч на 8 квітня відбувається у містах, через які "пройде" затемнення.

Як "пройде" затемнення

Наголошують, що затемнення пройде через США: Оклахому, Арканзас, Міссурі, Іллінойс, Кентуккі, Індіану, Огайо, Пенсільванію, Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гемпшир і Мен. А далі затемнення "вирушить" у Канаду: Квебек, острів Принца Едуарда, Нову Шотландію.

Щоб встигнути забронювати житло, люди вдаються до різноманітних хитрощів. Зокрема, обманюють про весілля.