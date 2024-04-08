В частности, один из отелей в Техасе уже просит за номер 1325,56 долларов. Это – в 10 раз больше, чем обычно.

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В целом эксперты отмечают, что в городах, откуда лучше всего будет видно затмение, цены на проживание в отелях существенно выросли. Цены выросли минимум на 48% по сравнению с апрелем 2023 года. В Airbnb уже подтвердили эту информацию и отметили, что в городах "на пути" затмения зафиксировали 100% спрос.

Фактически за считанные дни до солнечного затмения зафиксировали 90% бронирований. Отмечают, что каждое четвертое бронирование в мире в ночь на 8 апреля происходит в городах, через которые "пройдет" затмение.

Как "пройдет" затмение

Отмечают, что затмение пройдет через США: Оклахому, Арканзас, Миссури, Иллинойс, Кентукки, Индиану, Огайо, Пенсильванию, Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гемпшир и Мэн. А дальше затмение "отправится" в Канаду: Квебек, остров Принца Эдуарда, Новую Шотландию.

Чтобы успеть забронировать жилье, люди прибегают к различным хитростям. В частности, обманывают о свадьбе.