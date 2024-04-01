В Ниагаре ожидают наплыв туристов. Поэтому власти Канады приняли решение о введении чрезвычайного положения на территории региона.

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Отмечают, что уже в ближайшие дни туда приедут более миллиона туристов. Джим Диодати –мэр Ниагара-Фолс – заметил: в один день должны прибыть столько посетителей, сколько региональный муниципалитет еще не видел.

Объявленные в четверг, 28 марта, меры приводят в действие некоторые дополнительные инструменты подготовки к этому дню, который может предполагать серьезные автомобильные пробки, а также высокие требования к службам экстренной помощи и перегрузки сети мобильной связи,

– говорится в сообщении.

Что известно о предстоящем солнечном затмении

Уже 8 апреля зафиксируют первое полное солнечное затмение в провинции Онтарио с 1979 года. В National Geographic уже заявили, что лучше всего наблюдать за ним с территории вблизи Ниагарского водопада. По данным ученых, это затмение будет даже интереснее, чем в 2017 году. Общая продолжительность составит 4 минуты. Отмечают, что солнце – сейчас очень активное. Очевидно, оно создаст корону большего размера, чем человечество видело в 2017 году.