Смажений короп і картопляний салат: що чехи готують на Різдво

У Чехії, країні, яка відома вепровим коліном та іншими м'ясними наїдками, на Різдво насамперед їдять рибу. Не обходиться також різдвяна вечеря і без картопляного салату. Ділимося рецептами традиційних страв, які чехи готують під час зимових свят.

До Різдва в Європі залишилося трохи більше, як тиждень, і практично в кожному чеському супермаркеті у цей період масово продається жива риба. Річ у тому, що за традицією різдвяна вечеря повинна обов'язково включати рибний суп і смаженого коропа з картопляним салатом. Як приготувати тандем із двох останніх страв для святкового столу по-чеськи, читайте далі.

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Рецепт смаженого різдвяного коропа

Інгредієнти для 8 порцій:

1 більший короп

сіль – на ваш смак

борошно – для панірування

2 яйця

200 мілілітрів молока

панірувальні сухарі

соняшникова олія – для смаження

масло

лимон

Спосіб приготування:

Натріть коропа лимонним соком, посоліть і залиште ненадовго у холодильнику. Насипте в одну миску борошно, в іншу – збите з яйцем молоко, а в третю – панірувальні сухарі. Порції коропа обсушіть і обваляйте спочатку в борошні, потім в панірувальних сухарях, знову в борошні, а тоді в молоці з яйцем і на закінчення знову в сухарях. У глибокій сковороді розігрійте олію і смажте коропа з обох сторін до золотистого кольору. Перед подачею можна змастити шматочки риби розтопленим вершковим маслом та прикрасити кружальцем лимона.

На різдвяній вечері чехи дотримуються кількох звичаїв: по-перше, тарілку ставлять на стіл навіть для випадкового гостя, а по-друге, під тарілки кладуть луску коропа – це на щастя, щоб у новому році було достатньо грошей. Як правило, її потім носять цілий рік у гаманцях.

Різдвяний смажений короп / Фото novayapolsha

Як приготувати картопляний салат на Різдво

Інгредієнти:

1 кілограм вареної картоплі

100 – 200 грамів варених моркви і селери

петрушка – на ваш смак

2 зварених яйця

1 цибулина

3 – 4 мариновані огірки

2 консервованих болгарських перці

150 грамів шинки

Для соусу:

гірчиця

майонез

оцет

мелений перець

сіль

цукор

Спосіб приготування

Зварену, очищену та охолоджену картоплю поріжте на дрібні кубики разом із морквою та вареними яйцями. Додайте дрібно нарізану цибулю, шматочки маринованих огірків та перцю, а також нарізану шинку. Заправте все соусом та перемішайте. Залишіть салат на деякий час.

Смачного!

Картопляний салат по-чеськи / Фото youtube