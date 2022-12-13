Смажений короп і картопляний салат: що чехи готують на Різдво

13 грудня 2022, 16:52
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Джерело:

інстаграм Чехія Онлайн

У Чехії, країні, яка відома вепровим коліном та іншими м'ясними наїдками, на Різдво насамперед їдять рибу. Не обходиться також різдвяна вечеря і без картопляного салату. Ділимося рецептами традиційних страв, які чехи готують під час зимових свят.

До Різдва в Європі залишилося трохи більше, як тиждень, і практично в кожному чеському супермаркеті у цей період масово продається жива риба. Річ у тому, що за традицією різдвяна вечеря повинна обов'язково включати рибний суп і смаженого коропа з картопляним салатом. Як приготувати тандем із двох останніх страв для святкового столу по-чеськи, читайте далі.

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Рецепт смаженого різдвяного коропа

Інгредієнти для 8 порцій:

  • 1 більший короп
  • сіль – на ваш смак
  • борошно – для панірування
  • 2 яйця
  • 200 мілілітрів молока
  • панірувальні сухарі
  • соняшникова олія – для смаження
  • масло
  • лимон

Спосіб приготування:

Натріть коропа лимонним соком, посоліть і залиште ненадовго у холодильнику. Насипте в одну миску борошно, в іншу – збите з яйцем молоко, а в третю – панірувальні сухарі. Порції коропа обсушіть і обваляйте спочатку в борошні, потім в панірувальних сухарях, знову в борошні, а тоді в молоці з яйцем і на закінчення знову в сухарях. У глибокій сковороді розігрійте олію і смажте коропа з обох сторін до золотистого кольору. Перед подачею можна змастити шматочки риби розтопленим вершковим маслом та прикрасити кружальцем лимона.

Луска коропа – на щастя! На різдвяній вечері чехи дотримуються кількох звичаїв: по-перше, тарілку ставлять на стіл навіть для випадкового гостя, а по-друге, під тарілки кладуть луску коропа – це на щастя, щоб у новому році було достатньо грошей. Як правило, її потім носять цілий рік у гаманцях.

Різдвяний смажений короп / Фото novayapolsha

Як приготувати картопляний салат на Різдво

Інгредієнти:

  • 1 кілограм вареної картоплі
  • 100 – 200 грамів варених моркви і селери
  • петрушка – на ваш смак
  • 2 зварених яйця
  • 1 цибулина
  • 3 – 4 мариновані огірки
  • 2 консервованих болгарських перці
  • 150 грамів шинки

Для соусу:

  • гірчиця
  • майонез
  • оцет
  • мелений перець
  • сіль
  • цукор

Спосіб приготування

Зварену, очищену та охолоджену картоплю поріжте на дрібні кубики разом із морквою та вареними яйцями. Додайте дрібно нарізану цибулю, шматочки маринованих огірків та перцю, а також нарізану шинку. Заправте все соусом та перемішайте. Залишіть салат на деякий час.

Смачного!

Картопляний салат по-чеськи / Фото youtube

Автор: Назарій Сорока