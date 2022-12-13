Смажений короп і картопляний салат: що чехи готують на Різдво
Джерело:інстаграм Чехія Онлайн
У Чехії, країні, яка відома вепровим коліном та іншими м'ясними наїдками, на Різдво насамперед їдять рибу. Не обходиться також різдвяна вечеря і без картопляного салату. Ділимося рецептами традиційних страв, які чехи готують під час зимових свят.
До Різдва в Європі залишилося трохи більше, як тиждень, і практично в кожному чеському супермаркеті у цей період масово продається жива риба. Річ у тому, що за традицією різдвяна вечеря повинна обов'язково включати рибний суп і смаженого коропа з картопляним салатом. Як приготувати тандем із двох останніх страв для святкового столу по-чеськи, читайте далі.
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Рецепт смаженого різдвяного коропа
Інгредієнти для 8 порцій:
- 1 більший короп
- сіль – на ваш смак
- борошно – для панірування
- 2 яйця
- 200 мілілітрів молока
- панірувальні сухарі
- соняшникова олія – для смаження
- масло
- лимон
Спосіб приготування:
Натріть коропа лимонним соком, посоліть і залиште ненадовго у холодильнику. Насипте в одну миску борошно, в іншу – збите з яйцем молоко, а в третю – панірувальні сухарі. Порції коропа обсушіть і обваляйте спочатку в борошні, потім в панірувальних сухарях, знову в борошні, а тоді в молоці з яйцем і на закінчення знову в сухарях. У глибокій сковороді розігрійте олію і смажте коропа з обох сторін до золотистого кольору. Перед подачею можна змастити шматочки риби розтопленим вершковим маслом та прикрасити кружальцем лимона.
Як приготувати картопляний салат на Різдво
Інгредієнти:
- 1 кілограм вареної картоплі
- 100 – 200 грамів варених моркви і селери
- петрушка – на ваш смак
- 2 зварених яйця
- 1 цибулина
- 3 – 4 мариновані огірки
- 2 консервованих болгарських перці
- 150 грамів шинки
Для соусу:
- гірчиця
- майонез
- оцет
- мелений перець
- сіль
- цукор
Спосіб приготування
Зварену, очищену та охолоджену картоплю поріжте на дрібні кубики разом із морквою та вареними яйцями. Додайте дрібно нарізану цибулю, шматочки маринованих огірків та перцю, а також нарізану шинку. Заправте все соусом та перемішайте. Залишіть салат на деякий час.
Смачного!