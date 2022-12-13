До Рождества в Европе осталось чуть больше недели, и практически в каждом чешском супермаркете в этот период массово продается живая рыба. Дело в том, что по традиции рождественский ужин должен обязательно включать рыбный суп и жареный карп с картофельным салатом. Как приготовить тандем из двух последних блюд для праздничного стола по-чешски, читайте дальше.

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Рецепт жареного рождественского карпа

Ингредиенты для 8 порций:

1 больший карп

соль – по вашему вкусу

мука – для панировки

2 яйца

200 миллилитров молока

панировочные сухари

подсолнечное масло – для жарки

масло

лимон

Способ приготовления:

Натрите карпа лимонным соком, посолите и оставьте ненадолго в холодильнике. Насыпьте в одну миску муку, в другую – взбитое с яйцом молоко, а в третью – панировочные сухари. Порции карпа обсушите и обваляйте сначала в муке, затем в панировочных сухарях, снова в муке, а затем в молоке с яйцом и в заключение снова в сухарях. В глубокой сковороде разогрейте масло и жарьте карпа с обеих сторон до золотистого цвета. Перед подачей можно смазать кусочки рыбы растопленным сливочным маслом и украсить кружочком лимона.

Чешуя карпа – к счастью! На рождественском ужине чехи соблюдают несколько обычаев: во-первых, тарелку ставят на стол даже для случайного гостя, а во-вторых, под тарелки кладут чешую карпа – это к счастью, чтобы в новом году было достаточно денег. Как правило, ее потом носят круглый год в кошельках.

Рождественский жареный карп / Фото novayapolsha

Как приготовить картофельный салат на Рождество

Ингредиенты:

1 килограмм вареного картофеля

100 – 200 граммов вареных моркови и сельдерея

петрушка – по вашему вкусу

2 сваренных яйца

1 луковица

3 – 4 маринованные огурца

2 консервированных болгарских перца

150 граммов ветчины

Для соуса:

горчица

майонез

уксус

молотый перец

соль

сахар

Способ приготовления

Сваренный, очищенный и охлажденный картофель порежьте на мелкие кубики вместе с морковью и вареными яйцами. Добавьте мелко нарезанный лук, кусочки маринованных огурцов и перца, а также нарезанную ветчину. Заправьте все соусом и перемешайте. Оставьте салат на время.

Приятного аппетита!

Картофельный салат по-чешски / Фото youtube