"Смак шоколаду повертає в дитинство": історія українця, який став відомим кондитером у Польщі

Ігор Заріцький є титулованим кондитером, засновником Академії кондитерського мистецтва (Warsaw Academy of Pastry Arts) та фіналістом конкурсу World chocolate masters (фінал якого відбудеться наступного року). Він розповів про те, як знайшов своє покликання та як відрізняється кондитерський бізнес в Україні та Польщі.

Ігор безумовно закоханий у свою роботу та не втомлюється вдосконалюватися. Вважає, що секрет успіху у будь-якій справі полягає в тому, щоб займатися тим, що насправді подобається.

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Любов до солодкого – родом з дитинства

Знаменитий кондитер каже, що смак шоколаду повертає його у дитинство, адже всі діти люблять солодке. Ігоря можна назвати щасливчиком, бо його мама завідувала кондитерським цехом при хлібзаводі. Тож він з дитинства пам'ятає смак справжнього якісного шоколаду.

Ще змалку шоколад став улюбленим продуктом Ігоря. Та й зараз він вважає його найкращим з усіх кондитерських інгредієнтів. Любить експериментувати з шоколадом, перетворюючи продукцію на мистецькі витвори.

Усе родом із дитинства. Тоді я й зрозумів, що хотів би цим займатися. Заробляти на життя тим, що любиш, від чого не втомлюєшся. Йдеться про кондитерську справу загалом, бо це не тільки шоколад,

– розповідає Ігор Заріцький.

Ігор додає, що дуже любить композиції, основу яких складають фрукти та шоколад. Таке поєднання, запевняє кондитер, є дуже вдалим.

Ігор Заріцький / Фото "Наш вибір"

Як стати успішним кондитером

Щоб досягти визнання у кондитерській справі, потрібно поважати свою роботу та намагатися бути в ній найкращим, каже Ігор Заріцький. Відданість професії – це запорука успіху. А в кондитерській справі ще важливо бути естетом та митцем.

Звісно, усі часом відчувають потребу абстрагування від роботи. Так, Ігор зізнається, що інколи йому лінь робити торт на власний День Народження. Проте, для дітей завжди готує оригінальні солодощі, які творять фурор на дитячих святах.

Мене хвалять, а я думаю, що дитині приємно, коли в неї щось особливе, не таке, як у всіх,

– каже кондитер.

Ігоря не засмучує, коли його кондитерські витвори мистецтва, над якими він довго працював, з'їдають за лічені хвилини. Адже у цьому суть свята. Також він залюбки робить тематичні солодощі. Наприклад, шоколадні яйця до Великодня. Такі вироби дарують не лише смакове задоволення, але й гарний настрій тим, хто їх купує.

Визнання у Польщі

У Польщу Ігоря привела перемога у кондитерських змаганнях. У жовтні 2015 року відбувався Перший всеукраїнський кондитерський конкурс, у якому брало участь вісім найсильніших на той час учасників. Тоді Ігор переміг.

За деякий час йому надійшла пропозиція приїхати до Варшави й очолити одну місцеву кондитерську, яка постійно шукала хорошого шефа-кондитера. Українець погодився, бо завжди хотів додати до свого резюме пункт про досвід праці в ЄС.

Ігор виїхав за кордон зі своєю сім'єю у 2016 році. У польській кондитерській пропрацював два роки. За цей час вивів її на новий рівень – як економічний, так й іміджевий. Проте, власники шукали спокійного доходу і прагнули стабільності, а Ігор відчував, що хоче розвиватися.

Згодом українець зрозумів, що добре було б започаткувати кондитерську школу у Варшаві, бо нічого подібного в місті на той час не було. Пандемія не завадила реалізувати цю ідею, бо багато людей захотіли вивчати щось нове, готувати вдома та їсти більше солодкого.

Ігор Заріцький є засновником Академії кондитерського мистецтва у Варшаві (Warsaw Academy of Pastry Arts) / Фото "Наш вибір"

Як відрізняється кондитерський бізнес в Україні та Польщі

На думку Ігоря, українська кондитерська справа вже достатньо розвинулася. У кожному маленькому містечку є кілька хороших цукерень, а в обласних центрах їх багато і вони наповнені людьми.

Найпотужнішим регіоном у цьому напрямку є Закарпаття, де існують заклади, які відчиняються о 7 ранку і до них стоять черги. Люди їдять не щось дуже солодке, а вироби нашої культури з натуральними складниками: горіхи, яблука, сир, чорнослив… Також користуються популярністю французькі кондитерські вироби. У Києві можна знайти кілька закладів, які однозначно будуть кращими за найкращі заклади Варшави,

– переконаний Ігор.

Кондитерська справа в Україні, каже герой статті, більш розвинута, а ринок більш наповнений, ніж у Польщі. При цьому в Україні є багато простору для маневрів у бізнесі. Ігор підсумовує, що його дуже тішить, коли українці не бояться починати кондитерський бізнес та виконують цю роботу добре.

Ігор Заріцький / Фото "Наш вибір"