Игорь, безусловно, влюблен в свою работу и не устает совершенствоваться. Считает, что секрет успеха в любом деле состоит в том, чтобы заниматься тем, что действительно нравится.

Интересно В Варшаве прошел фестиваль украинского кино: яркие фото и видео с места события

Любовь к сладкому – родом из детства

Знаменитый кондитер говорит, что вкус шоколада возвращает его в детство, ведь все дети любят сладкое. Игоря можно назвать счастливчиком, потому что его мама заведовала кондитерским цехом при хлебозаводе. Так что он с детства помнит вкус настоящего качественного шоколада.

Еще с детства шоколад стал любимым продуктом Игоря. Да и сейчас он считает его самым лучшим из всех кондитерских ингредиентов. Любит экспериментировать с шоколадом, превращая продукцию в произведения искусства.

Все родом из детства. Тогда я понял, что хотел бы этим заниматься. Зарабатывать на жизнь тем, что любишь, от чего не устаешь. Речь идет о кондитерском деле в целом, потому что это не только шоколад,

– рассказывает Игорь Зарицкий.

Игорь добавляет, что очень любит композиции, основу которых составляют фрукты и шоколад. Такое сочетание, уверяет кондитер, очень удачное.

Игорь Зарицкий / Фото "Наш вибір"

Как стать успешным кондитером

Чтобы достичь признания в кондитерском деле, нужно уважать свою работу и пытаться быть в ней лучшим, говорит Игорь Зарицкий. Преданность профессии – это залог успеха. А в кондитерском деле еще важно быть эстетом и художником.

Естественно, все иногда испытывают потребность отвлечься от работы. Так , Игорь признается, что иногда ему лень делать торт на собственный День Рождения. Тем не менее, для детей всегда готовит оригинальные сладости, производящие фурор на детских праздниках.

Меня хвалят, а я думаю, что ребенку приятно, когда у него что-то особенное, не такое, как у всех,

– говорит кондитер.

Игоря не огорчает, когда его кондитерские произведения искусства, над которыми он долго работал, съедают в считанные минуты. Ведь в этом суть праздника. Также он охотно делает тематические сладости. К примеру, шоколадные яйца к Пасхе. Такие изделия дарят не только вкусовое удовольствие, но и хорошее настроение тем, кто их покупает.

Признание в Польше

В Польшу Игоря привела победа в кондитерских соревнованиях. В октябре 2015 года проходил Первый всеукраинский кондитерский конкурс, в котором участвовало восемь сильнейших на то время участников. Тогда Игорь победил.

Через некоторое время ему пришло предложение приехать в Варшаву и возглавить одну местную кондитерскую, которая постоянно искала хорошего шефа-кондитера. Украинец согласился, потому что всегда хотел добавить в свое резюме пункт об опыте работы в ЕС.

Игорь уехал за границу со своей семьей в 2016 году. В польской кондитерской проработал два года. За это время вывел ее на новый уровень – как экономический, так и имиджевый. Но владельцы искали спокойного дохода и стремились к стабильности, а Игорь чувствовал, что хочет развиваться.

Потом украинец понял, что хорошо было бы начать кондитерскую школу в Варшаве, потому что ничего подобного в городе в то время не было. Пандемия не помешала реализовать эту идею, потому что многие захотели изучать что-то новое, готовить дома и есть больше сладкого.

Игорь Зарицкий является основателем Академии кондитерского искусства в Варшаве (Warsaw Academy of Pastry Arts) / Фото "Наш вибір"

Как отличается кондитерский бизнес в Украине и Польше

По мнению Игоря, украинское кондитерское дело уже достаточно развилось. В каждом маленьком городке есть несколько хороших ко, а в областных центрах их много, и они наполнены людьми.

Самым мощным регионом в этом направлении является Закарпатье, где существуют заведения, которые открываются в 7 утра и к ним стоят очереди. Люди едят не что-то очень сладкое, а изделия нашей культуры с натуральными составляющими: орехи, яблоки, сыр, чернослив… Также популярные французские кондитерские изделия. В Киеве можно найти несколько заведений, которые однозначно будут круче лучших заведений Варшавы,

– убежден Игорь.

Кондитерское дело в Украине, говорит герой статьи, более развито, а рынок более наполнен, чем в Польше. При этом в Украине много пространства для маневров в бизнесе. Игорь подытоживает, что его очень радует, когда украинцы не боятся начинать кондитерский бизнес и выполняют эту работу хорошо.