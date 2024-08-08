Словаччина змінила правила для українців
Джерело:novyny.sme.sk
У Словаччині у серпні цього року змінили правила оформлення тимчасового захисту для українців. Оформити тимчасовий захист тепер можна у будь-якому відділенні поліції у справах іноземців.
Нове правило набуло чинності 6 серпня. Повідомляють, що воно має неабияк спростити життя українцям. Сотні тисяч наших людей знайшли прихисток на території країни. Більшість з них саме й мають тимчасовий захист.
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Як змінилися правила
У словацькому МВС розповіли, що Центр допомоги, розташований у Братиславі, більше не надаватиме допомоги з оформлення тимчасового захисту. Натомість люди можуть звернутися з цим до відділень поліції у справах іноземців.
Єдина вимога – попередня реєстрація. Подати заявку можна буде онлайн. На одну дату реєструватимуть лише одну людину.
Щоб подати прохання про надання тимчасового притулку, необхідно завчасно записатися на прийом у вибраному іноземному відділенні поліції через систему бронювання,
– мовиться у повідомленні.
Тимчасовий захист можна буде оформити лише двічі на тиждень: у вівторок та четвер. Українців повідомили, що загалом на території Словаччини розташовані 13 відділень поліції у справах іноземців. Зокрема, у Братиславі, Кошице, Трнаві, Пряшеві.Хочеш підтримати близьких, які залишилися в Україні? Але нема часу розбиратися зі складними сервісами? TransferGo допоможе переказати гроші швидко, легко та за вигідним курсом. Буквально твій фінансовий телепорт, який можна носити з собою у смартфоні.