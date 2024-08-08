Нове правило набуло чинності 6 серпня. Повідомляють, що воно має неабияк спростити життя українцям. Сотні тисяч наших людей знайшли прихисток на території країни. Більшість з них саме й мають тимчасовий захист.

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Як змінилися правила

У словацькому МВС розповіли, що Центр допомоги, розташований у Братиславі, більше не надаватиме допомоги з оформлення тимчасового захисту. Натомість люди можуть звернутися з цим до відділень поліції у справах іноземців.

Єдина вимога – попередня реєстрація. Подати заявку можна буде онлайн. На одну дату реєструватимуть лише одну людину.

Щоб подати прохання про надання тимчасового притулку, необхідно завчасно записатися на прийом у вибраному іноземному відділенні поліції через систему бронювання,

– мовиться у повідомленні.

Тимчасовий захист можна буде оформити лише двічі на тиждень: у вівторок та четвер. Українців повідомили, що загалом на території Словаччини розташовані 13 відділень поліції у справах іноземців. Зокрема, у Братиславі, Кошице, Трнаві, Пряшеві.

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