Обидві сторони вже підтвердили інформацію. Мовиться, що рішення – тимчасове.

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Пункт пропуску закривають для капітального ремонту. Водночас жодного дедлайну щодо відкриття наразі не озвучили. Самі ремонтні роботи триватимуть щонайменше до 14 листопада.

У зв'язку з ремонтом покриття прикордонного переходу в Дорогуську буде значно ускладнено рух транспорту, повідомило Надбужанське відділення Прикордонної служби,

– мовиться у повідомленні.

Людей просять врахувати це при плануванні своїх мандрівок. До слова, літній сезон – у розпалі, що суттєво ускладнює ситуацію на кордонах. Зокрема, з Польщею. Середній час очікування перевищує 6 – 8 годин. Тим часом ситуація на кордоні, наприклад, з Угорщиною – ще складніша.

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