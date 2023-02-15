Ще одна європейська країна продовжила тимчасовий захист для українців
Джерело:МВС Словаччини
Словацька Республіка продовжила термін дії тимчасового захисту для українців, які знайшли прихисток в країні внаслідок повномасштабної війни. Тепер вони зможуть залишатися в країні довше.
Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ Словаччини. Дізнайтеся детальніше, чи потрібно продовжувати дозвіл на легальне перебування у країні та інші деталі.
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Посвідчення "Тимчасовий притулок" терміном дії до 4 березня 2023 року автоматично залишатимуться чинними до 4 березня 2024 року.
Втім, якщо українці бажають, то вони можуть оновити своє посвідчення через електронну службу Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки, скориставшись посиланням: portal.minv.sk.
Які переваги надає тимчасовий захист українцям в Словаччині
Відповідний статус дозволяє українцям:
- легально працювати на території Словацької Республіки;
- здобувати середню та вищу освіту;
- відвідувати школи;
- мати доступ до медичної допомоги та житла.
Крім того, тимчасовий захист надає право на отримання фінансової та соціальної допомоги в країні.
Де оформити захист
Заяву про надання статусу тимчасового притулку можна подати відразу після прибуття.
Документи приймають у спеціальних реєстраційних центрах та у відділах поліції у справах іноземців.Увага! Залишаючи територію Словацької Республіки, тимчасовий притулок не закінчується, особам, яким надано такий статус, дозволено подорожувати в Україну та назад.