Об этом сообщили на официальном сайте Министерства внутренних дел Словакии. Узнайте подробнее, нужно ли продлевать разрешение на легальное пребывание в стране и другие детали.

Читайте также Польша облегчила условия для украинских водителей: сколько можно ездить с просроченными правами

Удостоверение "Временное убежище" сроком действия до 4 марта 2023 автоматически будут оставаться в силе до 4 марта 2024 года.

Впрочем, если украинцы желают, они могут обновить свое удостоверение через электронную службу Министерства внутренних дел Словацкой Республики, воспользовавшись ссылкой: portal.minv.sk.

Какие преимущества предоставляет временная защита украинцам в Словакии

Соответствующий статус позволяет украинцам:

легально работать на территории Словацкой Республики;

получать среднее и высшее образование;

посещать школы;

иметь доступ к медицинской помощи и жилью.

Кроме того, временная защита дает право на получение финансовой и социальной помощи в стране.

Где оформить защиту

Заявление о предоставлении статуса временного убежища можно подать сразу по прибытии.

Документы принимаются в специальных регистрационных центрах и отделах полиции по делам иностранцев.

Внимание! Покидая территорию Словацкой Республики, временное убежище не заканчивается, лицам, которым предоставлен такой статус, разрешено путешествовать в Украину и обратно.