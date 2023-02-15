Об этом сообщили на официальном сайте Министерства внутренних дел Словакии. Узнайте подробнее, нужно ли продлевать разрешение на легальное пребывание в стране и другие детали.
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Удостоверение "Временное убежище" сроком действия до 4 марта 2023 автоматически будут оставаться в силе до 4 марта 2024 года.
Впрочем, если украинцы желают, они могут обновить свое удостоверение через электронную службу Министерства внутренних дел Словацкой Республики, воспользовавшись ссылкой: portal.minv.sk.
Какие преимущества предоставляет временная защита украинцам в Словакии
Соответствующий статус позволяет украинцам:
- легально работать на территории Словацкой Республики;
- получать среднее и высшее образование;
- посещать школы;
- иметь доступ к медицинской помощи и жилью.
Кроме того, временная защита дает право на получение финансовой и социальной помощи в стране.
Где оформить защиту
Заявление о предоставлении статуса временного убежища можно подать сразу по прибытии.
Документы принимаются в специальных регистрационных центрах и отделах полиции по делам иностранцев.