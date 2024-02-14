Ще одна країна продовжить надавати прихисток біженцям з України

Уряд Словаччини має намір обговорити можливість продовження тимчасового притулку для українських біженців до березня 2025 року під час засідання 14 лютого. Про це свідчать документи Кабміну.

Словаччина планує продовжити надання притулку для українців

Пропонується визначити надання тимчасового притулку на території Словаччини до 4 березня 2025 року,

– йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови.

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Рада ЄС у вересні 2023 року продовжила механізм тимчасового захисту українським біженцям до березня 2025 року. Він дозволяє громадянам України легально перебувати в ЄС, отримувати послуги охорони здоров'я та освіти, доступ до ринку праці, житла та соціальних виплат.

За даними на кінець 2023 року, в країнах ЄС було зареєстровано 4,2 мільйона українських громадян, які отримали тимчасовий захист.

Крім того, неназвані дипломати заявляли, що Україна тисне на чиновників ЄС, аби вони посилили міграційні правила і тим самим сприяли поверненню біженців в Україну. За інформацією, Київ веде переговори з чиновниками Євросоюзу, щоб гарантувати повернення більшої кількості українців наступного року.

Українським біженцям спростять проживання в Ізраїлі

В Тель-Авіві ухвалили рішення, згідно з яким усім біженцям з України, які наразі проживають в Ізраїлі, мають бути видані візи типу 2А5. Це гарантує їм важливі права на працевлаштування, комплексне медичне страхування та доступ до банківських послуг.

Візи надаватимуть строком до 31 грудня 2024 року із можливістю продовження. Відповідну ухвалу виніс Окружний суд в місті Тель-Авів 7 лютого 2024 року.