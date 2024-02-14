Словакия планирует продлить предоставление убежища для украинцев

Предлагается определить предоставление временного убежища на территории Словакии до 4 марта 2025 года,

– говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

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Совет ЕС в сентябре 2023 года продлил механизм временной защиты украинским беженцам до марта 2025 года. Он позволяет гражданам Украины легально находиться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ к рынку труда, жилья и социальных выплат.

По данным на конец 2023 года, в странах ЕС было зарегистрировано 4,2 миллиона украинских граждан, получивших временную защиту.

Кроме того, неназванные дипломаты заявляли, что Украина давит на чиновников ЕС, чтобы они ужесточили миграционные правила и тем самым способствовали возвращению беженцев в Украину. По информации, Киев ведет переговоры с чиновниками Евросоюза, чтобы гарантировать возвращение большего количества украинцев в следующем году.

Украинским беженцам упростят проживание в Израиле

В Тель-Авиве приняли решение, согласно которому всем беженцам из Украины, что сейчас проживают в Израиле, должны быть выданы визы типа 2А5. Это гарантирует им важные права на трудоустройство, комплексное медицинское страхование и доступ к банковским услугам.

Визы будут предоставлять сроком до 31 декабря 2024 года с возможностью продления. Соответствующее постановление вынес Окружной суд в городе Тель-Авив 7 февраля 2024 года.