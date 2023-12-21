Злочинці запустили свою схему після того, як авіаперевізник розповів про процес повернення коштів пасажирам за рейси, скасовані через війну. Шахраї прикидалися, що вони спілкуються від імені перевізника, щоб дізнатися персональні дані клієнтів та списати кошти з їхніх карток.

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Прикидалися службою підтримки авіакомпанії

Клієнти SkyUp почали отримувати повідомлення у соцмережах, де нібито служба підтримки авіакомпанії пропонує їм повернення коштів за скасовані рейси. Для цього просили надати персональні дані та номери банківських карток.

Авіакомпанія закликає користувачів бути пильними й не надавати жодної інформації в разі таких звернень. Також вони нагадали, що співробітники перевізника ніколи не звертаються до своїх клієнтів через персональні сторінки в соцмережах.

Компанія повертає кошти за скасовані рейси

Шахраї активізувалися після того, як пресслужба SkyUp повідомила, що перевізник почав частково повертати кошти за скасовані через війну авіарейси. Станом на грудень 2023 року повернули вже близько 17,5 мільйона гривень.

Пасажири почали цікавитися в коментарях, куди саме їм варто звертатися, щоб отримати компенсацію. Але з клієнтами на зв'язок вийшли не менеджери авіаперевізника, а шахраї, які вирішили скористатися ситуацією.

Для більшої переконливості вони навіть використовували логотип SkyUp на своїх сторінках у соцмережі. Спершу вони просили надати персональні дані пасажирів, номер рейсу, контакти, а потім – банківські дані.

Повідомлення від фейкової служби підтримки авіакомпанії були англійською мовою. У SkyUp закликали пасажирів не довіряти таким акаунтам. Краще просто проігнорувати повідомлення або поскаржитись на автора.

Перевізник має офіційні контакти: для звернень – letstalk@skyup.aero, для скарг – claim@skyup.aero. Гаряча лінія: 0 800 30 31 13.

Нагадаємо, провідні авіакомпанії заявили, що готові якнайшвидше повернутися до України. Коли це може статися – читайте у цьому матеріалі.