На жаль, у світі досить багато небезпечних країн, тому фірма з оцінки ризиків International SOS випустила нову версію дослідження про небезпечні та безпечні країни. Куди не варто подорожувати у 2024 році, а які країни гарантують безпеку – дізнайтеся далі!

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Найбезпечніші країни для подорожей і навпаки

Дослідницька компанія ризиків випустила вичерпну карту, що демонструє найнебезпечніші та найбезпечніші країни по всьому світу. Ця інформаційна карта, розміщена на вебсайті компанії.

Так, експерти використовували ретельну рейтингову систему для оцінки рівня ризику в кожній країні. У кожній з категорій країну оцінювали за п'ятибальною шкалою – від "‎низького" до "‎дуже високого" рівня ризику (для медичних та кліматичних факторів) та від "‎незначного" до "‎надзвичайного" (для безпекових).

Серед найбезпечніших країн для подорожей у 2024-му виявилися:

Ісландія,

Гренландія,

Норвегія,

Фінляндія,

Данія,

Люксембург,

Швейцарія,

Словенія.

До переліку небезпечних країн віднесли:

Південний Судан,

ЦАР,

Сомалі,

Лівія,

Ємен,

Сирія,

Ірак,

Афганістан,

Україна.

Найнебезпечніші та найбезпечніші країни для подорожей / Скриншот інтерактивної мапи

Нагадаємо, раніше стало відомо, яка країна має найпотужніший паспорт у світі. Цього разу Сінгапур поступився одній із країн Західної Європи. Громадяни якої держави мають найсильніший документ – дізнайтеся за посиланням.