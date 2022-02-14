У Sky Tower сталася пожежа: найвищий хмарочос Вроцлава гасили 14 загонів пожежників

У Вроцлаві 11 лютого спалахнула пожежа у найвищій будівлі міста – хмарочосі Sky Tower. Інформація про займання надійшла о 20:30.

Пожежа виникла в одній із квартир на 35-му поверсі. У двох сусідніх квартирах було сильне задимлення.

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На місце прибуло одразу 14 пожежних команд. Гасіння пожежі проводилося всередині будівлі, а ззовні жодних ознак горіння не було.

Пожежу ліквідували за годину

Пожежу у квартирі на 35 поверсі багатоповерхівки вдалося ліквідувати близько 21:30. За неофіційною інформацією проблемою гасіння пожежі у хмарочосі був поганий зв'язок між пожежниками.

Річ у тім, що у рятувальників, які працювали на поверхах, через специфіку конструкції будівлі та матеріалів, з яких виготовлені вікна, зіштовхнулися з великими проблемами зі зв'язком із командиром пожежної операції.

Людей успішно евакуювали

З будівлі евакуювали понад 300 осіб, зокрема вагітну жінку. Евакуйовані люди певний час залишалися на вулиці. Відвідувачі галереї Sky Tower та працівники офісів, які залишили свої автомобілі на підземній стоянці, не мали доступу до них.

Що відомо про Sky Tower Це багатофункціональний хмарочос у польському Вроцлаві. Він є найвищою будівлею міста, третьою за висотою в країні й 31-ю за висотою в Європі (станом на 2015 рік). Комплекс складається з трьох будівель. Перша має три надземних поверхи й один підземний, в цій будівлі розташовані торгова галерея, боулінг і більярдний клуб. Друга будівля має 19 поверхів, з 11-го по 18-й розташовані 52 житлові квартири, решту площі займають офіси, верхній поверх — службовий. Саме третя будівля комплексу є хмарочосом висотою 51 поверх.



Дані: Це багатофункціональний хмарочос у польському Вроцлаві. Він є найвищою будівлею міста, третьою за висотою в країні й 31-ю за висотою в Європі (станом на 2015 рік). Комплекс складається з трьох будівель. Перша має три надземних поверхи й один підземний, в цій будівлі розташовані торгова галерея, боулінг і більярдний клуб. Друга будівля має 19 поверхів, з 11-го по 18-й розташовані 52 житлові квартири, решту площі займають офіси, верхній поверх — службовий. Саме третя будівля комплексу є хмарочосом висотою 51 поверх.Дані: Вікіпедія

На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини пожежі встановлюватиме поліція.