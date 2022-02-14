Пожежа виникла в одній із квартир на 35-му поверсі. У двох сусідніх квартирах було сильне задимлення.

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На місце прибуло одразу 14 пожежних команд. Гасіння пожежі проводилося всередині будівлі, а ззовні жодних ознак горіння не було.

Пожежу ліквідували за годину

Пожежу у квартирі на 35 поверсі багатоповерхівки вдалося ліквідувати близько 21:30. За неофіційною інформацією проблемою гасіння пожежі у хмарочосі був поганий зв'язок між пожежниками.

Річ у тім, що у рятувальників, які працювали на поверхах, через специфіку конструкції будівлі та матеріалів, з яких виготовлені вікна, зіштовхнулися з великими проблемами зі зв'язком із командиром пожежної операції.

Людей успішно евакуювали

З будівлі евакуювали понад 300 осіб, зокрема вагітну жінку. Евакуйовані люди певний час залишалися на вулиці. Відвідувачі галереї Sky Tower та працівники офісів, які залишили свої автомобілі на підземній стоянці, не мали доступу до них.

Зверніть увагу! На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини пожежі встановлюватиме поліція.