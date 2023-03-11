5 продуктових ринків Європи, які перетворилися на модні фудкорти

Окрім цього в Європі ринок – це не лише місце для торгівлі продуктами, а й готовими смаколиками. Це місце для вуличних фестивалів, перекусів, розваг. Тож пропонуємо вам 5 європейських ринків, які з часом стали ультрамодними фудкортами, де можна придбати найсвіжіші місцеві продукти та посмакувати відмінним стрітфудом.

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Boqueria у Барселоні

Адреса: Rambla, 91

Графік роботи: понеділок – су бота 8:00 – 20:30

Головний ринок столиці Каталонії розташувався на найбільш туристичному та галасливому бульварі La Rambla. Чого там тільки немає: свіжі морські гади і в'язанки хамона, безліч різних сирів і навіть карамелізовані комахи. Частина ринку працює як фудкорт, де всю цю пишність можна посмакувати під келих вина або вермуту.



Boqueria у Барселоні / Фото Spain.info

Boquería – місце, загалом, досить попсове, але, якщо заглянути сюди ввечері перед самим закриттям, то можна вхопити порцію смаженої рибки чи устриць за декілька євро. Адже людей вже не так багато, і продавці влаштовують щедрі знижки.

Time Out Market у Лісабоні

Адреса: Av. 24 липня 49

Графік роботи: неділя – четвер 10:00 – 00:00, п'ятниця – субота 10:00 – 02:00

Рибний ринок Mercado da Ribeira кілька років тому переродився на модний фудкорт. Тут під одним дахом працюють 26 ресторанів, 8 барів, дюжина магазинчиків та найкращі у місті продавці м'яса, риби, фруктів та квітів. А на другому поверсі ринку працює затишний коворкінг.

Time Out Market у Лісабоні / Фото фейсбук Time Out Market Lisboa

Усі страви у закладах – від бургерів до нігірі – оцінили та схвалили шановні експерти. Якщо потрібна конкретна рекомендація, то це: ресторанчик шефа Alexandre Silva і його інноваційний погляд на португальську кухню.

Mercado Central у Валенсії

Адреса: Plaza del Mercado 6

Графік роботи: понеділок – субота 7:30 – 15:00

Для початку слід підкреслити те, що сама будівля центрального ринку Валенсії – це справжня архітектурна перлина з вітражами та повітряними арками.

Прилавки "ламаються" від фруктів, ягід, сирів та свіженьких морепродуктів. Крім того, ринок працює і як фудкорт. Якщо не зможете обрати локацію для перекусу, сміливо вирушайте у Central Bar – містечком керує мішленівський кухар Рікардо Камарена.

Mercado Central у Валенсії / Фото UnSplash

Markthalle IX у Берліні

Адреса: Eisenbahnstraße 42/43

Графік роботи: вівторок – п'ятниця 12:00 – 18:00, субота – неділя 10:00 – 18:00, четвер 17:00 – 22:00

У деяких районах Берліна збереглися історичні криті ринки, які досі успішно справляються зі своїм первісним завданням – годувати городян. Markthalle IX – одна з важливих точок тяжіння фудхантерів у багатонаціональному Кройцберзі, тут можна знайти майже будь-яку кухню світу.

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Щочетверга влаштовують Street Food Thursday, заскочивши на який зрозумієш, що берлінська вулична їжа – це не тільки сосиски та кебаби.

Markthalle IX у Берліні / Фото markthalleneun.de

Östermalms Saluhall у Стокгольмі

Адреса: Östermalmstorg, 114

Графік роботи: понеділок – четвер 09:30 – 19:00, субота 09:30 – 17:00, ресторани – понеділок – вівторок 11:00 – 22:00, середа – субота 11:00 – 23:00

У критого ринку Östermalms Saluhall багата історія: будівлю звели ще 1880 року. Зараз вона закрита на масштабну реставрацію, але незабаром обіцяє знову відчинити свої двері. Поки що ринок розташовується в тимчасовому павільйоні неподалік.

Тут можна скуштувати справжню шведську кухню: оленина, лосятина, лосось, тунець або наваристий м'ясний суп. За найкращими рибними стравами загляньте у кафе Lisa Elmqvist – заклад працює аж із 1920-х.

Östermalms Saluhall у Стокгольмі / Фото Tripadvisor