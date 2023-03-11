5 продуктовых рынков Европы, которые превратились в модные фудкорты

Кроме этого в Европе рынок – это не только место для торговли продуктами, но и готовыми вкусностями. Это место для уличных фестивалей, перекусов, развлечений. Предлагаем вам 5 европейских рынков, которые со временем стали ультрамодными фудкортами, где можно приобрести самые свежие местные продукты и отведать отличный стритфуд.

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Boqueria в Барселоне

Адрес: Rambla, 91

График работы: понедельник – суббота 8:00 – 20:30

Главный рынок столицы Каталонии расположился на самом туристическом и шумном бульваре La Rambla. Чего там только нет: свежие морские гады и вязанки хамона, множество разных сыров и даже карамелизированные насекомые. Часть рынка работает как фудкорт, где все это великолепие можно посмаковать под бокал вина или вермута.



Boqueria в Барселоне / Фото Spain.info

Boquería – место, в общем-то, довольно попсовое, но если заглянуть сюда вечером перед самым закрытием, то можно ухватить порцию жареной рыбки или устриц за пару евро. Ведь людей уже не так много, и продавцы делают щедрые скидки.

Time Out Market в Лиссабоне

Адрес: Av. 24 июля 49

График работы: воскресенье – четверг 10:00 – 00:00, пятница – суббота 10:00 – 02:00

Рыбный рынок Mercado da Ribeira несколько лет назад переродился в модный фудкорт. Здесь под одной крышей работают 26 ресторанов, 8 баров, дюжина магазинчиков и лучшие продавцы мяса, рыбы, фруктов и цветов. На втором этаже рынка работает уютный коворкинг.

Time Out Market в Лиссабоне / Фото фейсбук Time Out Market Lisboa

Все блюда в заведениях – от бургеров до нигири – оценили и одобрили уважаемые эксперты. Если требуется конкретная рекомендация, то это ресторанчик шефа Alexandre Silva и его инновационный взгляд на португальскую кухню.

Mercado Central в Валенсии

Адрес: Plaza del Mercado 6

График работы: понедельник – суббота 7:30 – 15:00

Само здание центрального рынка Валенсии – это настоящая архитектурная жемчужина с витражами и воздушными арками.

Прилавки "ломаются" от фруктов, ягод, сыров и свежих морепродуктов. Кроме того, рынок работает и как фудкорт. Если не сможете выбрать локацию для перекуса, смело отправляйтесь в Central Bar – городком управляет мишленовский повар Рикардо Камарена.

Mercado Central в Валенсии / Фото UnSplash

Markthalle IX в Берлине

Адрес: Eisenbahnstraße 42/43

График работы: вторник – пятница 12:00 – 18:00, суббота – воскресенье 10:00 – 18:00, четверг 17:00 – 22:00

В некоторых районах Берлина сохранились исторические крытые рынки, которые до сих пор успешно справляются со своей первоначальной задачей – кормить горожан. Markthalle IX – одна из важных точек тяготения фудхантеров в многонациональном Кройцберге, здесь можно найти почти любую кухню мира.

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Каждый четверг устраивают Street Food Thursday, заскочив на который поймешь, что берлинская уличная еда – это не только сосиски и кебабы.

Markthalle IX в Берлине / Фото markthalleneun.de

Östermalms Saluhall в Стокгольме

Адрес: Östermalmstorg, 114

График работы: понедельник – четверг 09:30 – 19:00, суббота 09:30 – 17:00, рестораны – понедельник – вторник 11:00 – 22:00, среда – суббота 11:00 – 23:00

У крытого рынка Östermalms Saluhall богатая история: здание построили еще в 1880 году. Сейчас она закрыта на масштабную реставрацию, но вскоре обещает снова открыть свои двери. Пока что рынок располагается во временном павильоне неподалеку.

Здесь можно отведать настоящую шведскую кухню: оленина, лосятина, лосось, тунец или наваристый мясной суп. За лучшими рыбными блюдами загляните в кафе Lisa Elmqvist – заведение работает с 1920-х.

Östermalms Saluhall в Стокгольме / Фото Tripadvisor