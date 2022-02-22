Українська Спілка в Анкарі нагадала, що в Туреччині можна визначити рівень володіння українською мовою й отримати відповідний сертифікат державного зразка. Час для реєстрації ще є до кінця лютого.

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Детальніше про складання іспиту з української мови у Туреччині

Іспит зі знання української мови відбудеться 10 квітня цього року. Реєстрація на іспит триватиме до 28 лютого. Він проводитиметься центром оцінювання, відбору та розподілення (ÖSYM). Зареєструватися потрібно на сайті ÖSYM. Там же можна довідатися усі деталі щодо іспиту.

До слова, українська мова є у переліку з 20 мов, рівень знання яких оцінить ÖSYM на щорічному іспиті з володіння іноземною мовою (YDS İlkbahar).

Перевірка знань відбуватиметься у письмовій формі. Іспит триватиме 3 години. За цей час учасники повинні здійснити 4 переклади текстів з української на турецьку і 4 – з турецької на українську мови. Тобто, всього 8 перекладів.

Повний текст публікації Української Спілки в Анкарі у фейсбуці

А ви знали, що в Туреччині можна визначити рівень володіння українською мовою і отримати відповідний сертифікат державного зразка?

Центр оцінювання, відбору і розподілення (ÖSYM) оголосив про початок реєстрації на щорічний весняний іспит на рівень володіння іноземною мовою (YDS İlkbahar). У переліку з 20 мов, рівень знання яких оцінює ÖSYM, присутня також і українська мова.

Реєстрація на іспит триватиме до 28 лютого 2022 року. Дата іспиту – 10 квітня 2022 року.

Іспит з української мови проводиться письмово, триває три години й складається з перекладів текстів різних рівнів: чотири тексти з української на турецьку і чотири – з турецької на українську.

Вартість іспиту – 185 лір.

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