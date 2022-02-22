Украинское Сообщество в Анкаре напомнило, что в Турции можно определить уровень владения украинским языком и получить соответствующий сертификат государственного образца . Время для регистрации еще есть до конца февраля.

Актуально Что происходит с визовыми центрами в Украине: эксперт объяснила детали

Подробнее о сдаче экзамена по украинскому языку в Турции

Экзамен по знанию украинского языка состоится 10 апреля этого года. Регистрация на экзамен продлится до 28 февраля. Он будет проводиться центром оценки, отбора и распределения (ÖSYM). Зарегистрироваться нужно на сайте ÖSYM. Там же можно узнать все детали по экзамену.

К слову , украинский язык находится в перечне из 20 языков, уровень знания которых оценит ÖSYM на ежегодном экзамене по владению иностранным языком (YDS İlkbahar).

Проверка знаний будет проходить в письменной форме. Экзамен будет длиться 3 часа. За это время участники должны осуществить 4 перевода текстов с украинского на турецкий и 4 – с турецкого на украинский язык. То есть всего 8 переводов.

Полный текст публикации Украинского Сообщества в Анкаре в фейсбуке

А вы знали, что в Турции можно определить уровень владения украинским языком и получить сертификат государственного образца?

Центр оценки, отбора и распределения (ÖSYM) объявил о начале регистрации на ежегодный весенний экзамен на уровень владения иностранным языком (YDS İlkbahar). В перечне из 20 языков, уровень знания которых оценивает ÖSYM, присутствует и украинский язык.

Регистрация на экзамен продлится до 28 февраля 2022 года. Дата экзамена – 10 апреля 2022 года.

Экзамен по украинскому языку проводится письменно, длится три часа и состоит из переводов текстов разных уровней: четыре текста с украинского на турецкий и четыре – с турецкого на украинский.

Стоимость экзамена – 185 лир.

Турция пригрозила России выполнить обязательства по НАТО в случае вторжения в Украину: смотрите видео



