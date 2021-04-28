Скільки заробляють моделі за кордоном: розповідь українки

Українська модель Дарія Бондаренко почала працювати з 19 років. Першою країною, у якій побувала дівчина, стала Корея.

За словами Дарії, в середньому українські моделі за кордоном заробляють близько 2,5 тисячі доларів на місяць. На розмір гонорару впливає багато факторів, зокрема портфоліо, досвід, сезон та агентство.

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Особливості роботи моделей за кордоном

У Кореї, Сінгапурі, Японії та Малайзії оплата подобова, а от в Китаї гонорар виплачують погодинно, і суми заробітків тут одні із найкращих.

В Японії та Кореї зазвичай платять від 600 до 1 000 доларів за зйомки для каталогів одягу і аксесуарів, а за покази – від 200 до 250 доларів. У Таїланді моделі отримують близько 400 – 500 доларів за день роботи.

За зйомки для каталогів у Китаї платять 100 доларів за годину.

Хоча в Китаї й можна багато заробити, для них часто моделі – звичайні "вішалки". Доводиться звикати до брудних щіточок для макіяжу, неякісної косметики, накладних вій та непрофесійного обладнання,

– розповідає Дарія.

Дарія Бондаренко у процесі роботи / Фото фейсбук-сторінка Daria Bondarenko

У Кореї та Японії ставлення трохи інше, зокрема японці перед макіяжем роблять моделям масаж та зволожувальні маски для обличчя.

Після закінчення контракту суму, яку вдалося заробити, розподіляють.

10 відсотків йде вашому агентству, 40 – закордонному, а 50 відсотків від суми ви отримуєте на руки,

– пояснює дівчина.

Моделі отримують не всю зароблену суму / Фото фейсбук-сторінка Daria Bondarenko

Окрім цього, з частки моделей агентство вираховує витрати на перельоти, оренду житла та надані попередньо кишенькові гроші. В залежності від умов контракту, заробіток виплачують одразу або частинами.