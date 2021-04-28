Украинская модель Дарья Бондаренко начала работать с 19 лет. Первой страной, в которой побывала девушка, стала Корея.

По словам Дарьи, в среднем украинские модели за рубежом зарабатывают около 2,5 тысячи долларов в месяц. На размер гонорара влияет много факторов, в частности портфолио, опыт, сезон и агентство.

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Особенности работы моделей за рубежом

В Корее, Сингапуре, Японии и Малайзии оплата посуточная, а вот в Китае гонорар выплачивают почасово, и суммы заработков здесь одни из лучших.

В Японии и Корее обычно платят от 600 до 1 000 долларов за съемки для каталогов одежды и аксессуаров, а за показы – от 200 до 250 долларов. В Таиланде модели получают около 400 – 500 долларов за день работы.

За съемки для каталогов в Китае платят 100 долларов в час.

Хотя в Китае и можно много заработать, для них часто модели – обычные "вешалки". Приходится привыкать к грязным щеточкам для макияжа, некачественной косметике, накладным ресницам и непрофессиональному оборудованию,

– рассказывает Дарья.

Дарья Бондаренко в процессе работы / Фото фейсбук-страница Daria Bondarenko

В Корее и Японии отношение несколько иное, в частности японцы перед макияжем делают моделям массаж и увлажняющие маски для лица.

После окончания контракта сумму, которую удалось заработать, распределяют.

10 процентов идет вашему агентству, 40 – зарубежному, а 50 процентов от суммы вы получаете на руки,

– объясняет девушка.

Модели получают не всю заработанную сумму / Фото фейсбук-страница Daria Bondarenko

Кроме этого, из доли моделей агентство высчитывает расходы на перелеты, аренду жилья и предоставленные предварительно карманные деньги. В зависимости от условий контракта, заработок выплачивают сразу или частями.