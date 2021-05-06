Скільки заробляють касири у Польщі: зарплати продавців популярних супермаркетів

Серед працівників польських супермаркетів багато заробітчан з України. На цю ситуацію впливає рівень польських заробітних плат, який суттєво перевищує українські. Розповідаємо, скільки заробляють працівники найвідоміших торгових мереж у Польщі.

В середньому продавець-касир у Польщі може заробляти близько 3 тисячі злотих (21,9 тисячі гривень). Це вдвічі менше, ніж пропонують за аналогічну роботу в Україні.

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Зарплати касирів польських супермаркетів

Lidl – співробітники магазинів Lidl заробляють від 3,4 тисячі злотих брутто до 4,1 тисячі злотих брутто. Після двох років роботи суми заробітних плат працівників зростають.

Biedronka – касири в Biedronka заробляють від 3,2 тисячі до 3,6 тисячі злотих брутто. У цю суму включені бонуси. Продавці зі стажем отримують до 3,8 тисячі злотих брутто.

Kaufland – щомісячна зарплата касира-продавця, в залежності від стажу роботи та місцеперебування, становить від 3,2 тисячі злотих до 4,1 тисячі злотих брутто.

Carrefour – мережа офіційно не розкриває розмір винагороди. Лише повідомляє, що ставки варіюються в залежності від місцевої ситуації на ринку праці та специфіки місцевих ринків. За неофіційною інформацією, максимальний рівень заробітку в Carrefour серед касирів становить 2,6-2,8 тисячі злотих брутто.





Курс польського злотого до гривні згідно з даними НБУ становить 7,35 станом на 5 травня 2021 року.

Супермаркети Польщі пропонують працівникам більші зарплати, ніж супермаркети України / Фото Unsplash