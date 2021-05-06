В среднем кассир в Польше может зарабатывать около тысячи злотых (21,9 тысячи гривен). Это вдвое меньше, чем предлагают за аналогичную работу в Украине.

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Зарплаты кассиров польских супермаркетов

Lidl  сотрудники магазинов Lidl зарабатывают от 3,4 тысячи злотых брутто до 4,1 тысячи злотых бруттоПосле двух лет работы суммы заработных плат работников возрастают.

Biedronka  кассиры в Biedronka зарабатывают от 3,2 тысячи до 3,6 тысячи злотых брутто. В эту сумму включены бонусы. Продавцы со стажем получают до 3,8 тысячи злотых брутто.

Kaufland  ежемесячная зарплата кассира, в зависимости от стажа работы и местонахождение, составляет от 3,2 тысячи злотых до 4,1 тысячи злотых брутто.

Carrefour  сеть официально не раскрывает размер вознаграждения. Лишь сообщает, что ставки варьируются в зависимости от местной ситуации на рынке труда и специфики местных рынков. По неофициальной информации, максимальный уровень заработка в Carrefour среди кассиров составляет 2,6-2,8 тысячи злотых брутто.


Супермаркеты Польши предлагают работникам большие зарплаты, чем супермаркеты Украины / Фото Unsplash 