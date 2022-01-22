Скільки заощаджують та планують заробляти українці в Польщі: відповідь експертки

Трудові мігранти з України сподіваються отримувати в Польщі мінімум 800 доларів. При цьому витрати працівників за кордоном є доволі великими.

Про це повідомила директорка Департаменту рекрутації агентства з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда. Вона розповіла, скільки заробітчани можуть заощадити в Польщі, за їхніми відгуками.

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Скільки хочуть заробляти українці в Польщі

За словами Анни Джоболди, українці в Польщі налаштовані отримувати від 800 до 1000 доларів і більше на місяць.

Якщо трудовий мігрант заробляє 2 800 – 4 500 злотих, то відкласти може приблизно 1 800 – 3 500 злотих (близько 12 700 – 24 800 тисяч гривень). Такі висновки можна зробити з розповідей українців, які працевлаштовані в Польщі.

Водночас середньостатистичний українець в сусідній державі витрачає 800 – 1 000 злотих щомісяця. Це базові витрати: на їжу, житло, необхідні предмети побуту, транспорт та дзвінки рідним.

Скільки отримують українці в Польщі

Найбільш високооплачувані вакансії в Польщі стосуються сфери інформаційних технологій. ІТ-спеціалісти в республіці можуть заробляти близько 95 600 гривень.

Непогані доходи мають й спеціалісти таких галузей:

продажі – 76 100 гривень;

виробництво, сільське господарство – 54 300 гривень;

автомобільний бізнес – 31 200 гривень;

управління персоналом, тренінги – 26 500 гривень.

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