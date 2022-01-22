Об этом сообщила директор Департамента рекрутации агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда . Она рассказала, сколько работники могут сэкономить в Польше, по их отзывам.

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Сколько хотят зарабатывать украинцы в Польше

По словам Анны Джоболды , украинцы в Польше настроены получать от 800 до 1 000 долларов и больше в месяц.

Если трудовой мигрант зарабатывает 2 800 – 4 500 злотых, то отложить может примерно 1 800 – 3 500 злотых (около 12 700 – 24 800 тысяч гривен). Такие выводы можно сделать из рассказов украинцев, трудоустроенных в Польше.

В то же время среднестатистический украинец в соседнем государстве тратит 800 – 1 000 злотых ежемесячно. Это базовые расходы: на еду, жилье, необходимые бытовые предметы, транспорт и звонки родным.

Сколько получают украинцы в Польше

Наиболее высокооплачиваемые вакансии в Польше касаются сферы информационных технологий . ИТ-специалисты в республике могут зарабатывать около 95 600 гривен .

Неплохие доходы получают и специалисты таких отраслей:

продажи – 76 100 гривен;

производство, сельское хозяйство – 54 300 гривен;

автомобильный бизнес – 31 200 гривен;

управление персоналом, тренинги – 26 500 гривен.