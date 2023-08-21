Харчування в Європі: скільки українці витрачають на їжу в різних країнах світу

Аналітики проаналізували витрати на харчування для людей, враховуючи їхні потреби, динаміку цін у відповідних країнах і якість продуктів. Зокрема, дослідження стосувалося витрат українців, а також жителів різних європейських та африканських держав на їжу та напої, спожиті вдома.

За даними експертів, вони порівняли статистичні дані 105 країн для того, щоб визначити, де харчування вдома є найдорожчим.

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