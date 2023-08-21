Харчування в Європі: скільки українці витрачають на їжу в різних країнах світу

21 серпня 2023, 18:31
Читать новость на русском

Джерело:

Styler

Аналітики проаналізували витрати на харчування для людей, враховуючи їхні потреби, динаміку цін у відповідних країнах і якість продуктів. Зокрема, дослідження стосувалося витрат українців, а також жителів різних європейських та африканських держав на їжу та напої, спожиті вдома.

За даними експертів, вони порівняли статистичні дані 105 країн для того, щоб визначити, де харчування вдома є найдорожчим.

Читайте також Найдоступніші напрямки для подорожей у 2023 році за версією The Times

Статистика у світі

Мешканці США витрачають зі своєї зарплати лише 6,7% на харчування. Далі відсоткове співвідношення росте:

  • Велика Британія –  8,7%;
  • Німеччина –  12%; 
  • Франція –  14,1%;
  • Італія –  15,5%;
  • Китай –  20%;
  • Туреччина –  27,3%;
  • Україна –  41,6%;
  • Нігерія –  59%.

Україна в цьому рейтингу розташована на 93-му місці серед 105 країн –  на харчові продукти та безалкогольні напої припадає 41,6% від всіх витрат на споживчі товари та послуги. Схожі результати у Молдови (41,1%), Ефіопії (41,3%) та Камбоджі (42,7%).

Скільки витрачають на їжу в різних країнах світу / Інфографіка picodi.com​

Статистика в Європі

Найвищі витрати на харчі в Європі відзначаються у Швейцарії, Норвегії та Данії, що можна пояснити загальними високими цінами в цих країнах. Найнижчі витрати на продукти відзначені в Білорусі та Молдові.

Рейтинг країн за цінами виглядає так:

  • Швейцарія – 359 доларів (13 256 гривень);
  • Швеція –  272 долари (10 043 гривні);
  • Франція –  270 доларів (9 969 гривень);
  • Італія –  264 долари (9 748 гривень);
  • Німеччина –  241 долар (8 899 гривень);
  • Велика Британія –  202 долари (7 422 гривень);
  • Польща –  142 долари (5 243 гривні);
  • Грузія –  116 доларів (4 283 гривні);
  • Україна –  108 доларів (3 988 гривень);
  • Молдова –  97 доларів (3 581 гривня).

Зверніть увагу, що витрати підраховані за їжу вдома на місяць.

Скільки грошей витрачають на їжу в Європі / Інфографіка picodi.com

3 найдоступніші країни ЄС для проживання

Вартість життя у різних європейських країнах демонструє значні відмінності. Все тому, що витрати залежать від цін на основні товари, як-от їжа, одяг, ресторани та транспорт. Розповідаємо більше про вартість життя в різних країнах Європи та які держави можна вважати найбільш комфортними для перебування.

Румунія, Болгарія та Польща – це 3 найдешевші країни ЄС, згідно з останніми дослідженнями Євростату. В цих країнах найнижчі ціни на товари широкого вжитку.

Автор: Марта Касіянчук