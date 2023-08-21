Харчування в Європі: скільки українці витрачають на їжу в різних країнах світу
Джерело:Styler
Аналітики проаналізували витрати на харчування для людей, враховуючи їхні потреби, динаміку цін у відповідних країнах і якість продуктів. Зокрема, дослідження стосувалося витрат українців, а також жителів різних європейських та африканських держав на їжу та напої, спожиті вдома.
За даними експертів, вони порівняли статистичні дані 105 країн для того, щоб визначити, де харчування вдома є найдорожчим.
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Статистика у світі
Мешканці США витрачають зі своєї зарплати лише 6,7% на харчування. Далі відсоткове співвідношення росте:
- Велика Британія – 8,7%;
- Німеччина – 12%;
- Франція – 14,1%;
- Італія – 15,5%;
- Китай – 20%;
- Туреччина – 27,3%;
- Україна – 41,6%;
- Нігерія – 59%.
Україна в цьому рейтингу розташована на 93-му місці серед 105 країн – на харчові продукти та безалкогольні напої припадає 41,6% від всіх витрат на споживчі товари та послуги. Схожі результати у Молдови (41,1%), Ефіопії (41,3%) та Камбоджі (42,7%).
Скільки витрачають на їжу в різних країнах світу / Інфографіка picodi.com
Статистика в Європі
Найвищі витрати на харчі в Європі відзначаються у Швейцарії, Норвегії та Данії, що можна пояснити загальними високими цінами в цих країнах. Найнижчі витрати на продукти відзначені в Білорусі та Молдові.
Рейтинг країн за цінами виглядає так:
- Швейцарія – 359 доларів (13 256 гривень);
- Швеція – 272 долари (10 043 гривні);
- Франція – 270 доларів (9 969 гривень);
- Італія – 264 долари (9 748 гривень);
- Німеччина – 241 долар (8 899 гривень);
- Велика Британія – 202 долари (7 422 гривень);
- Польща – 142 долари (5 243 гривні);
- Грузія – 116 доларів (4 283 гривні);
- Україна – 108 доларів (3 988 гривень);
- Молдова – 97 доларів (3 581 гривня).
Зверніть увагу, що витрати підраховані за їжу вдома на місяць.
Скільки грошей витрачають на їжу в Європі / Інфографіка picodi.com
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