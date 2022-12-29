Так, чиновник зазначив на своїй сторінці у твітер, що зараз в Польщі проживає майже мільйон українців, які втекли від повномасштабної російсько-української війни. Марчук також додав, що біженці з України досить рівномірно розподілені по країні, "омолоджують" польське населення, дуже активні на ринку праці і працюють, самі себе забезпечуючи.

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Скільки українських біженців зараз перебуває в Польщі

Загалом у Польщі проживає близько 2,3 мільйона українців. Більшість з них (1,2 – 1,3 мільйона осіб) – це ті, хто прибув до країни ще до 24 лютого 2022 року. Крім цього, на сьогодні у Польщі перебуває 950 тисяч біженців, які залишили домівки через повномасштабне вторгнення Росії. За словами Бартоша Марчука, 90% вимушених переселенців – це жінки та діти.

Зараз у Польщі 950 тисяч біженців, що більш як на 400 тисяч менше, ніж під час піка влітку, коли по базі номерів PESEL було 1,4 мільйона,

– написав віцепрезидент Польського фонду розвитку Бартош Марчук.

За словами чиновника, українські біженці активізувалися на польському ринку праці. Більшість із них уже знайшли роботу.

Можна оцінити, що 60 – 70% біженців працюють. Це дуже високий рівень зайнятості. Неправда, що хтось забирає чиюсь роботу. Це заповнення прогалин та вакансій. Біженці працюють радше на простих роботах, хоча з часом це зміниться, тому що вони добре освічені та кваліфіковані люди,

– сказав Бартош Марчук.