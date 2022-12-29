Так, чиновник отметил на своей странице в твиттер, что сейчас в Польше проживает почти миллион украинцев, бежавших от полномасштабной российско-украинской войны. Марчук также добавил, что беженцы из Украины достаточно равномерно распределены по стране, "омолаживают" польское население, очень активны на рынке труда и работают, сами себя обеспечивая.

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Сколько украинских беженцев сейчас находится в Польше

Всего в Польше проживает около 2,3 миллионов украинцев. Большинство из них (1,2 – 1,3 миллиона человек) – это прибывшие в страну еще до 24 февраля 2022 года. Кроме этого, на сегодня в Польше находится 950 тысяч беженцев, покинувших дома из-за полномасштабного вторжения России. По словам Бартоша Марчука, 90% вынужденных переселенцев – это женщины и дети.

Сейчас в Польше 950 тысяч беженцев, что более чем на 400 тысяч меньше, чем во время пика летом, когда по базе номеров PESEL было 1,4 миллиона,

– написал вице-президент Польского фонда развития Бартош Марчук.

По словам чиновника, украинские беженцы активизировались на польском рынке труда. Большинство из них уже нашли работу.

Можно оценить, что 60 – 70% беженцев работают. Это очень высокий уровень занятости. Неправда, что кто-то отнимает чью-то работу. Это заполнение пробелов и вакансий. Беженцы работают скорее на простых работах, хотя со временем это изменится, потому что они хорошо образованные и квалифицированные люди.

– сказал Бартош Марчук.