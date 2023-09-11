Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная в эфире программы одного из украинских телеканалов рассказала, что побуждает украинцев возвращаться домой.
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Сколько украинцев за границей?
Согласно последнему отчету Министерства экономики Украины, 6,2 миллиона граждан Украины, выехавших за границу после 24 февраля, все еще проживают в тех странах. Эту цифру сформировали благодаря данным:
- Верховного комиссара ООН по делам беженцев;
- Евростат;
- мобильных операторов;
- других аналитических учреждений;
- Государственная пограничная служба Украины.
Та ситуация, с которой Украина столкнулась сегодня, после полномасштабного вторжения, беспрецедентна. Сейчас мы действительно имеем большую внутреннюю и внешнюю миграцию,
– подчеркивает Бережная.
Что мотивирует украинцев возвращаться?
По словам Татьяны Бережной, есть убеждение, что украинцы решат вернуться на Родину, если будут убеждены, что смогут обрести счастье в родной стране.
Сколько украинцев за границей / Фото Getty Images
По ее словам, на решение влияют следующие факторы:
- возможность жить в безопасности;
- наличие рабочих мест и жилья;
- возможность развиваться для детей и взрослых.
Минэкономики ввело программы грантовой поддержки, направленные на содействие возвращению украинцев. Для дальнейшей помощи в этих усилиях портал "єРобота" предлагает платформу, где люди могут исследовать и получить доступ к возможностям трудоустройства в Украине.
Бережная подчеркнула, что если человек ищет возможность вернуться в Украину, то на этой платформе найдет и грант, и вакансию.