Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная в эфире программы одного из украинских телеканалов рассказала, что побуждает украинцев возвращаться домой.

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Сколько украинцев за границей?

Согласно последнему отчету Министерства экономики Украины, 6,2 миллиона граждан Украины, выехавших за границу после 24 февраля, все еще проживают в тех странах. Эту цифру сформировали благодаря данным:

Верховного комиссара ООН по делам беженцев;

Евростат;

мобильных операторов;

других аналитических учреждений;

Государственная пограничная служба Украины.

Та ситуация, с которой Украина столкнулась сегодня, после полномасштабного вторжения, беспрецедентна. Сейчас мы действительно имеем большую внутреннюю и внешнюю миграцию,

– подчеркивает Бережная.

Что мотивирует украинцев возвращаться?

По словам Татьяны Бережной, есть убеждение, что украинцы решат вернуться на Родину, если будут убеждены, что смогут обрести счастье в родной стране.

Сколько украинцев за границей / Фото Getty Images

По ее словам, на решение влияют следующие факторы:

возможность жить в безопасности;

наличие рабочих мест и жилья;

возможность развиваться для детей и взрослых.

Минэкономики ввело программы грантовой поддержки, направленные на содействие возвращению украинцев. Для дальнейшей помощи в этих усилиях портал "єРобота" предлагает платформу, где люди могут исследовать и получить доступ к возможностям трудоустройства в Украине.

Бережная подчеркнула, что если человек ищет возможность вернуться в Украину, то на этой платформе найдет и грант, и вакансию.