Скільки українців сьогодні живуть у Польщі на постійній основі

Минув рік від початку повномасштабної російсько-української війни. За цей час Польща прийняла безпрецедентну кількість біженців з України. Багато з них уже повернулися додому або поїхали далі на Захід. Однак значна частина українців продовжують проживати в сусідній країні.

Так, за даними радіо RMF FM, зараз у Польщі на постійній основі проживає близько 1,3 мільйона громадян України, а 1,5 мільйона біженців подали заявки на отримання номера PESEL. Польське радіо посилається на дані Міністерства внутрішніх справ та адміністрації.

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Які польські міста прийняли найбільше біженців

У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі перевірили, в яких містах найохочіше поселяються українці. Більшість – понад 100 тисяч – зупинилися у Варшаві. Майже 60% з них знайшли роботу.

Найбільше номерів PESEL отримали українці також у Варшаві (105 821), далі йдуть Вроцлав (44 812), Краків (31 648), Познань (26 252), Гданськ (17 258), Лодзь (16 736), Щецин (14 483) та Катовіце (10 995).

У перші місяці війни польські сім'ї прийняли близько 1,6 мільйона біженців. Ще півмільйона тоді жили в місцях колективного розміщення. Нині в них проживає лише близько 80 тисяч українці.

Це місця різного стандарту: від ринкових залів до агротуристичних садиб і пансіонатів,

– пояснює заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Павел Шефернакер.

, що з 1 березня особам, які перебувають у місцях колективного розміщення, доведеться покривати до 75% витрат на їх утримання, але не більше 60 злотих на день.