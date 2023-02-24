Так, по данным радио RMF FM, сейчас в Польше на постоянной основе проживает около 1,3 миллиона граждан Украины, а 1,5 миллиона беженцев подали заявки на получение номера PESEL. Польское радио ссылается на данные Министерства внутренних дел и администрации.

Читайте также Как изучать английский, польский и немецкий языки с помощью фильмов: советы и подборки лент

Какие польские города приняли больше всего беженцев

В Министерстве внутренних дел и администрации Польши проверили, в каких городах охотнее всего поселяются украинцы. Большинство – более 100 тысяч – остановились в Варшаве. Около 60% из них нашли работу.

Больше всего номеров PESEL получили украинцы также в Варшаве (105 821), далее следуют Вроцлав (44 812), Краков (31 648), Познань (26 252), Гданьск (17 258), Лодзь (16 736), Щецин (14 483) и Катовице (10 995).

В первые месяцы войны польские семьи приняли около 1,6 миллиона беженцев. Еще полмиллиона тогда жили в местах коллективного размещения. Сейчас в них проживает около 80 тысяч украинцы.

Это места разного стандарта: от рыночных залов до агротуристических усадеб и пансионатов,

– объясняет заместитель председателя Министерства внутренних дел и администрации Павел Шефернакер.

Напомним, что с 1 марта лицам, находящимся в местах коллективного размещения, придется покрывать до 75% расходов на их содержание, но не более 60 злотых в день.