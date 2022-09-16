Так, під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві Урсула фон дер Ляйєн сказала, що українські біженці прагнуть якнайшвидше відновити рідну країну. А тому уже близько 5 мільйонів громадян України повернулися з Європейського Союзу додому.

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Понад 8 мільйонів українців з початку війни прибули до країн ЄС. Але є й хороші новини з обох боків. Чимало українців уже повернулися. Близько 5 мільйонів уже повернулися до України. Звичайно, ми хочемо дати українським друзям, які потребують допомоги, якнайбільше підтримки. Але ми також знаємо, що вони знову хочуть повернутися додому, відбудувати Україну і перетворити її на успішну державу,

– заявила президентка Єврокомісії.

До слова! За даними ООН, від 24 лютого з України виїхало понад 12,5 мільйона українців, досі в інших країнах перебуває близько 7 мільйонів наших громадян.

Володимир Зеленський, своєю чергою, сказав що переважна більшість біженці, які зараз перебувають за кордоном, також хочуть приїхати до України, і для них не потрібно додаткової мотивації, аби повернутися, а лише гарантії безпеки.

Для цього, за словами президента, насамперед потрібно закрити питання нестачі ППО, а також реконструювати освітню інфраструктуру. Громадяни України повинні бути впевнені в тому, що коли вони приїдуть до рідних міст, містечок та сіл, то їхні діти зможуть ходити до школи, дитячих садків, вишів та здобувати освіту.