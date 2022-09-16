Так, на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинские беженцы стремятся как можно быстрее восстановить родную страну. Поэтому уже около 5 миллионов граждан Украины вернулись из Европейского Союза домой.

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Более 8 миллионов украинцев с начала войны прибыли в страны ЕС. Но есть и хорошие новости по обе стороны. Многие украинцы уже вернулись. Около 5 миллионов уже вернулись в Украину. Конечно, мы хотим дать украинским друзьям, нуждающимся в помощи, как можно больше поддержки. Но мы также знаем, что они снова хотят вернуться домой, отстроить Украину и превратить ее в успешное государство,

– заявила президент Еврокомиссии.

К слову! По данным ООН, с 24 февраля из Украины выехало более 12,5 миллионов украинцев, до сих пор в других странах находится около 7 миллионов наших граждан.

Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что подавляющее большинство беженцев, которые сейчас находятся за границей, также хотят приехать в Украину, и для них не требуется дополнительной мотивации, чтобы вернуться, а только гарантии безопасности.