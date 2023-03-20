Нове опитування на цю тему тривало 10 – 16 лютого 2023 року Його провели Міграційна платформа EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету, пише 24 канал. Фахівці опитали 400 громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року.

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Скільки українців планують залишитися в Польщі надовше

Майже половина українських біженців (45%) говорять про те, що хочуть бути в Польщі довший період – принаймні ще рік або кілька років після закінчення російсько-української війни. При цьому у березні 2022 року цей показник становив 31%.

Своєю чергою, частка біженців, які бажають залишитися в Польщі на постійне проживання, зменшилася на 1 відсотковий пункт, якщо порівнювати з опитуванням у березні 2022 року і зараз становить 6%. Майже третина (32%) українських біженців в Польщі має намір якомога швидше повернутися в Україну. Ще 16% не знають про свої плани щодо повернення в Україну.

На думку авторів дослідження, такий великий відсоток тих, хто планує залишитися в Польщі надовше, – це результат роботи польського суспільства та роботодавців, центральних та місцевих органів влади країни, які забезпечили полегшену адаптацію в країні.

Велика частка біженців після закінчення війни буде очікувати ще певний час, щоб остаточно переконатися, що в Україні безпечно і що варто повертатися. Крім того, більшість біженців, а саме 84% знайшли роботу, влаштували дітей у садки і школи, відкрили свій бізнес і отримують у Польщі освіту. Деякі вже створили родину, декому немає куди їхати через розбомблені будинки. Тому перед ними повстане вибір – повертатися в Україну чи продовжувати життя у Польщі,

– сказав директор департаменту міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

До слова! Близько 83% біженців з України перебуває в Польщі вже понад пів року.