Скільки українців планують залишатися в Європі: нові дані 

Майже половина українських біженців, які проживають у Східній та Центральній Європі, наразі працевлаштовані. 70% громадян України висловили намір залишитися в країнах, в яких зараз перебувають.

У нещодавньому дослідженні, проведеному Міжнародною організацією з міграції (МОМ), вивчалися потреби, наміри та проблеми інтеграції біженців з України в 11 країнах Центральної та Східної Європи. Опитування, проведене у 2023 році, зібрало відповіді від 28 700 українців, з яких 24 602 були працездатного віку.

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Скільки працездатних українців планують залишатися в ЄС?

Згідно з результатами дослідження, мали намір залишатися у країні перебування в найближчому майбутньому 17 149 опитаних (70%). Інші планували повернутися до України чи переїхати до іншої країни.

У середньому частка тих, хто планував залишитися у країні, де проводилося опитування, серед респондентів працездатного віку (18 – 64 роки) у 2023 році була 61%. Зокрема, у країнах:

Болгарія – 58%;

Чехія – 73%;

Естонія – 89%;

Угорщина – 44%;

Литва – 81%;

Латвія – 13%;

Молдова – 46%;

Польща – 38%;

Румунія – 61%;

Словаччина – 76%.

А серед опитаних непрацездатного віку (від 65 років) мали намір залишатися у країні прихистку 9% людей.

Також дослідження показало, що 66% респондентів (11 290 осіб) були економічно активні – 44% мали роботу, а 22% – шукали зайнятість. Не працювали 28% опитаних. Рівень зайнятості українців зростає із часом перебування у країні. Наприклад, за перші пів року знайшли роботу в середньому 53% опитаних, за 7 – 12 місяців – 69% учасників дослідження, 19 – 24 місяці – 74%.

Скільки біженців планують повернутися в Україну?

Київський міжнародний інститут соціології провів своє опитування серед українців, які наразі перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії. Більшість українців (66%) – скоріше або повністю задоволені тими умовами, які отримали у країнах ЄС. Тим часом 26% респондентів поскаржилися на життя у Німеччині, Польщі та Чехії та заявили, що незадоволені своєю сьогоднішньою реальністю.

Спрогнозували, скільки українців планують повернутися додому. Мовиться лише про 50% респондентів (та й це – оптимістичний сценарій).