Скільки українців хочуть залишитись за кордоном та де найбільше перспектив: цікаве опитування

У Європі фіксують рекордний дефіцит робочої сили, зокрема у Польщі наразі відкрито близько 700 тисяч вакансій. Попри те, що українці продовжують приїжджати, їхня кількість все одно не задовольняє потреби іноземного ринку.

Разом з тим виникає питання – чи хочуть українські мігранти залишитись за кордоном на постійне проживання, чи просто заробити грошей та повернутись в Україну? Відповідь на нього дає свіже опитування аналітичного центру Gremmi Personal.

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Скільки українських трудових мігрантів хочуть залишитись за кордоном

Згідно з дослідженням "Пульс трудової міграції", кількість трудових мігрантів з України, які прагнуть залишитись за кордоном на постійне проживання, щороку зростає. Так, минулого року їх було 48%, а у 2021 – вже 55%.

Як показують соціологічні дослідження, основною причиною міграції українців є економічний фактор – про це вказують понад 80% всіх опитаних.

У яких країнах найбільше перспектив

Найпопулярнішою країною серед українських мігрантів традиційно залишається Польща. Наразі агентства з працевлаштування відзначають підвищений інтерес до сусідньої республіки, зокрема через:

високий сезон;

послаблення обмежень;

географічну близькість;

розмороження багатьох галузей промисловості, в тому числі готельно-ресторанного бізнесу.

Зараз Польща перебуває на етапі впровадження анонсованих урядом змін щодо прискорення процедури працевлаштування іноземців. Однак сусідня республіка є не єдиною, яка бореться за збільшення кількості іноземної робочої сили.

Так, активність промислових компаній з найму нових співробітників є найвищою за всю історію, найбільше – серед австрійських та голландських підприємств. Країни Скандинавії, Чехія та Німеччина є найбільш фінансово привабливими для українців, однак легалізувати своє перебування там вдається не всім. Безліч мігрантів вирішують працювати у цих країнах нелегально.