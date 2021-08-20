Скільки українців хочуть виїхати за кордон: актуальне дослідження

Третина жителів України хотіли б працювати за кордоном. Головною причиною такого рішення люди називають високі зарплати.

Такі результати опитування, яке провела соціологічна група "Рейтинг" зі загальною вибіркою 20 тисяч респондентів. Масштабне дослідження вирішили організувати до Дня Незалежності України.

Дізнавайтеся також Святкування Дня Незалежності України у Польщі: які заходи варто відвідати

Результати опитування

Дослідження проводилося з 20 липня по 9 серпня 2021 року методом телефонного інтерв'ю. За цей час опитали 20 тисяч осіб в усіх областях країни, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метою було вивчити особливості мислення та стилю життя нового покоління українців, їхнього ціннісного світу, мотивацій, оцінки самих себе та України,

– зазначили організатори.

Згідно з опитуванням, 32% українців хотіли б виїхати працювати за кордон, 65% – не хотіли б. Найбільше охочих поїхати на заробітки серед молодих жителів – аж 54%.

Ключовою причиною для трудової міграції 71% опитаних назвали більшу заробітну плату. 57% українців переконані, що за кордоном у них будуть кращі умови життя. Ще 20% головною мотивацією виїзду за кордон вважають кращі умови праці й можливості самореалізації.