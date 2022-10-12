Скільки українських школярів навчаються в середніх школах Чехії

Навчальний рік 2022 – 2023 для багатьох українських учнів розпочався за кордоном. І стало відомо, скільки ж наших школярів зараз ходять до чеських шкіл.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну середні школи Чехії прийняли 4523 українських дітей. Приблизно 400 із них не відвідують заняття. Можливо, вони вже повернулися до України.

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Скільки українських біженців шкільного віку зараз перебуває в Чехії

З усім тим, Чехія не має уявлення, скільки зараз на її території біженців з України, включаючи тих, хто міг би навчатися у середніх школах. За свіжими даними, в країні у віковій категорії від 15 до 18 років могло бути до 26 тисяч українських учнів. Йдеться про тих осіб, які отримали посвідку на проживання. Чому вони не розпочали навчання, ніхто не знає. Невідомо, чи перебувають вони в Чехії досі.

Згідно з опитуванням, проведеним PAQ Research у червні, чверть 16 – 17-річних підлітків-біженців відвідують чеські середні школи. Найбільше українських старшокласників навчається у школах Праги (понад 700 учнів станом на 19 вересня). Разом з тим, за даними влади, на початку цього навчального року на території столиці перебувало понад 6 тисяч біженців віком від 15 до 17 років.

Тож наразі складно підрахувати точну кількість українських дітей, які навчаються або планують навчатися в чеських школах.