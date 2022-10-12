С начала полномасштабного российского вторжения в Украину средние школы Чехии приняли 4523 украинских детей . Приблизительно 400 из них не посещают занятия. Возможно, они уже вернулись в Украину.

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Сколько украинских беженцев школьного возраста сейчас находится в Чехии

Со всем тем, у Чехии нет представления, сколько сейчас на ее территории беженцев из Украины, включая тех, кто мог бы учиться в средних школах. По свежим данным, в стране в возрастной категории от 15 до 18 лет могло быть до 26 тысяч украинских учащихся . Речь идет о тех лицах, которые получили вид на жительство. Почему они не начали обучение, никто не знает. Неизвестно, находятся ли они в Чехии до сих пор.

Согласно опросу, проведенному PAQ Research в июне, четверть 16 – 17-летних подростков-беженцев посещают чешские средние школы. Больше всего украинских старшеклассников учится в школах Праги (более 700 учеников по состоянию на 19 сентября). Вместе с тем, по данным властей, в начале этого учебного года на территории столицы находились более 6 тысяч беженцев в возрасте от 15 до 17 лет.