За шість місяців від початку широкомасштабної російської війни майже 9 мільйонів українців перетнули кордон з ЄС з боку України та Молдови. З них 5,8 мільйона біженців повернулися додому, а ще 4,1 мільйона громадян України отримали статус тимчасового захисту за кордоном.

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Саме ця тимчасова посвідка на проживання дає право українцям на проживання, працевлаштування, соціальний пакет та доступ дітей до освіти в країнах-членах ЄС. Тож скільки школярів з України скористалися можливість навчатися за кордоном?

У зв'язку з варварським вторгненням росії в Україну цей рік відрізняється тим, що сотні тисяч дітей змушені були втекти з країни,

– йдеться у повідомленні.

Відтак, за парти у школах Європейського Союзу сіло понад пів мільйона українських учнів. Якщо бути точнішим, то 506 736 наших школярів зараз здобувають освіту в Європі.