Пока ЕС разрешает украинцам трехлетнее проживание без визы, Великобритания сохранила строгий контроль над въездом. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что проверка прибывающих важна. В настоящее время существуют два основных пути получения британской визы для беженцев : у людей должны быть родственники в Великобритании или назначен британский спонсор для их пребывания в стране.

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Британские визы уже получили более 300 украинских беженцев

Количество украинских беженцев, получивших визы по новой схеме Великобритании, уже возросло до более чем 300 . Британское Министерство внутренних дел подтверждает информацию об этой цифре.

МВД Великобритании отмечает, что в последнее время было начато рассмотрение 17 700 заявок на воссоединение с семьями. Для более быстрой работы штат работников, рассматривающих запросы беженцев, увеличили.

В то же время, почти 600 украинцев застряли во французском Кале. Французские чиновники рассказали журналистам службы BBC, что почти 300 гражданам Украины было отказано в попытке попасть в Великобританию из-за отсутствия документов. Беженцев отправляли в Париж для получения визы. Но и на этом бюрократические затруднения не закончились. Люди отмечают, что только на прием во французской столице некоторым из них приходилось ждать более недели.

Напомним , что с начала полномасштабного вражеского вторжения России Украину покинули почти 2 миллиона граждан. При этом практически половина из этих людей уехала в Польшу.