Скільки українців виїхали до Польщі після початку повномасштабної війни: свіжі дані

Повномасштабна російсько-українська війна спровокувала одну з найбільших міграційну кризу з часів Другої світової війни. І кількість біженців з України продовжує зростати.

Так, після 24 лютого 2022 року понад 11 мільйонів громадян України перетнули українсько-польський кордон. Про це повідомило представництво Польщі в ЄС у Twitter.

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Кількість українських біженців у ЄС зростає

На початку квітня 2023-го Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що з України до Польщі виїхало понад 10,6 мільйона осіб.

Це означає, що за останній тиждень польсько-український кордон перетнуло майже 400 тисяч людей. При цьому близько 87% біженців - це жінки та діти.

Зараз у Польщі проживає понад 1,5 мільйона українців, які втекли від війни, і понад 3,5 мільйона українських біженців оселилися в інших країнах Європи.

Усі ті, хто тікає від війни, знайдуть у Польщі прихисток і всю необхідну допомогу,

– додали в представництві Польщі в ЄС.