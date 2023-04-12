Так, после 24 февраля 2022 года более 11 миллионов граждан Украины пересекли украинско-польскую границу. Об этом сообщило представительство Польши в ЕС в Twitter.
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Число украинских беженцев в ЕС растет
В начале апреля 2023 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что из Украины в Польшу выехало более 10,6 миллиона человек.
Это значит, что за последнюю неделю польско-украинскую границу пересекли почти 400 тысяч человек. При этом около 87% беженцев – это женщины и дети.
Сейчас в Польше проживает более 1,5 миллиона украинцев, бежавших от войны, и более 3,5 миллиона украинских беженцев поселились в других странах Европы.
Все бегущие от войны найдут в Польше убежище и всю необходимую помощь,
– добавили в представительстве Польши в ЕС.